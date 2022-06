Ministra da Mulher entrega veículos para Conselhos Tutelares de 11 cidades do Piauí

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (24), os Conselhos Tutelares de várias cidades do Piauí receberam kits para equipamento das unidades. Ao todo, 11 municípios foram contemplados. O evento contou com a presença da ministra de Estado da Mulher, Cristiane Britto e de autoridades políticas do Estado.



Dentre as cidades contempladas estão: Alto Longá, Altos, Barras, Beneditinos, Cajazeiras do Piauí, Canavieira, Cocal dos Alves, Curralinhos, Guaribas, Lagoa do São Francisco e Teresina. Os veículos serão de uso exclusivo dos conselhos tutelares e darão suporte aos conselheiros no atendimento aos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

O kit é composto por um carro 0km, cinco computadores com webcam, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma cadeira automotiva para transporte de crianças, uma Smart TV, um ar-condicionado portátil e cinco aparelhos celulares. A implantação de cada equipagem tem um investimento estimado de R$120 mil.

Teresina recebeu três kits com veículos e equipamentos e o prefeito, Dr. Pessoa, acrescentou que foi autorizada a criação de mais dois conselho na capital. "Tínhamos cinco [conselhos] e acrescentamos mais dois, agora temos sete. Já foi determinado pelo prefeito", disse o gestor.





Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Foto: Assis Fernandes/O DIA)

"Os carros são mais uma ferramenta para os conselhos tutelares chegaram aos locais que precisam de atendimentos e prestar o serviço à população. É de extrema importância o recebimento desses veículos", afirmou o gerente de Direitos Humanos, André Santos.

A ministra de Estado da Mulher, Cristiane Britto, destacou a necessidade de dar mais estrutura aos profissionais que trabalham nos conselhos. “Este governo tem como priorizar a pauta das crianças e não tem como fazer isso sem valorizar esses conselheiros. Muitos conselheiros vão de bicicleta falar uma criança porque não tem um carro como esse que vamos doar. Muitos estão com doença mental, devido às violências e ao contato com esses casos. Não é fácil receber imagem de bebês com 20 dias de nascidos serem violentados. Esses veículos, façam bom proveito deles, a salvar vidas", disse a ministra do Estado da Mulher, Cristiane Britto.







Ministra de Estado da Mulher, Cristiane Britto (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A conselheira Vitória Oliveira, da cidade de Curralinhos, disse ao PortalODIA.com que este será o primeiro veículo do Conselho Tutelar da cidade, que tem cinco conselheiros. Até então, os atendimentos eram feitos com o carro da prefeitura, que nem sempre estava disponível para os conselheiros. "Foi uma luta de dias, meses, anos, até chegar hoje, no dia desse recebimento. A gente nunca teve transporte para prestar serviço para comunidade. O carro e um kit nosso agilizam e é são avanços para os nossos atendimentos", pontuou.





A conselheira Vitória Oliveira, da cidade de Curralinhos (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

