Moradores temem rompimento de barragem em Dom Inocêncio

Os moradores da comunidade Caldeirão do Rafael, na zona rural do município de Dom Inocêncio, no Sul do Piauí, vivem um dilema há dois anos em busca da recuperação da parede da barragem construída na localidade. Após tanta espera, o problema aumentou, novas fissuras apareceram na estrutura da barragem e eles temem o rompimento da estrutura com a intensificação do período chuvoso na região.

Ao Portal O Dia, moradores explicaram que o dano na parede da barragem foi causado em 2021 quando uma máquina Patrol da empresa Cymi, que realizava a recuperação da estrada da comunidade, acabou danificando um trecho da parede de contenção.

“A Cymi informa através desta Ata, que houve um dano na parte superior da parede da barragem Caldeirão do Rafael, causada pelo trabalho de operação da patrol que estava corrigindo os acessos entre Dom Inocêncio e Barra do Bonito”, reconheceu a empresa à época através de documento que a reportagem teve acesso.

Uma reunião foi realizada entre representantes da empresa, da Prefeitura de Dom Inocêncio e moradores da comunidade para que uma solução fosse encontrada para a correção do dano. No encontro, ficou acertado entre as partes que a empresa forneceria os materiais necessários para a obra de reparo e a Prefeitura de Dom Inocêncio executaria o serviço, como consta na ata redigida e assinada pelos representantes.

“Como a CYMI não tem "expertise" nessa área, combinamos com a prefeitura que iriamos repassar os custos da melhoria definitiva para a aprovação de nossa liderança, ficando programado para a CYMI doar o cimento e brita para a prefeitura realizar a melhoria in loco”, diz um trecho da ata.

Os moradores afirmam que os materiais foram entregues pela empresa, contudo, a prefeitura não efetuou o serviço. Eles registraram parte do material que foi deixado no local, mas logo depois retirado pela gestão municipal, segundo as próprias pessoas da localidade.

O OUTRO LADO

O Portal O Dia buscou explicações da Prefeitura de Dom Inocêncio, mas até o fechamento dessa matéria ao obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações posteriores.

