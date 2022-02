Morre aos 94 anos o ex-prefeito de União Gervásio Costa

Faleceu na madrugada deste sábado, aos 94 anos, o ex-prefeito de União e Escritor Gervásio Costa Filho. De acordo com informações de familiares, Gervásio enfrentava problemas cardíacos e faleceu em casa após sentir fortes dores de cabeça. Familiares informaram que o velório ocorre na Pax União e o sepultamento acontecerá às 17h no cemitério Parque Jardim da Ressurreição no bairro Gurupi, na zona Sudeste da capital.



Gervásio Costa Filho, autor de Barcos de Papel e Aconteceu na Minha História, foi prefeito de União - entre 1993 e 1996 e 2001 e 2004. Nasceu em Barras, no Norte do Piauí, em 13 de julho de 1928, filho de Gervásio Raulino da Silva Costa e Edwige Gonçalves Costa. De Barras, a família Costa foi morar na localidade Novo Nilo, município de União.

Gervásio estudou no Colégio Diocesano, após ser aprovado no exame de admissão em 1941, e no Colégio de Contabilidade, onde concluiu o ensino médio, em dezembro de 1947.

Em 1954, casou-se com Teresina Medeiros Costa, com quem teve seis filhos – Andrea, Eliane, Geovana, Patrícia, Marcos Venícius e Paulo Henrique. Gervásio Filho ingressou na política em 1960, elegendo-se prefeito de União por três mandatos. Foi vice-prefeito uma vez. Aos 75 anos, começou a escrever romances e registros históricos.

Ex-prefeito ao lado do presidente da Assembleia Themístocles Filho, FOTO/ Ascom Alepi

