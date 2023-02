Morre João Menezes, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, aos 89 anos

O desembargador aposentado e ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) João Menezes morreu durante a madrugada deste sábado (11) em Teresina. A informação foi confirmada por meio de nota assinada pelo atual presidente do TJ-PI, o desembargador Hilo de Almeida. A causa da morte não foi informada pela familia.

Na nota, Hilo de Almeida comunica o falecimento e reconhece a contribuição dada pelo magistrado para o judiciário piauiense. “Magistrado dedicado e íntegro, atuou em comarcas do interior e na capital com zelo e correção. Ex-presidente do TJ-PI, deixa importante legado para o desenvolvimento do Poder Judiciário piauiense”.

(Foto: Reprodução / TRE-PI)

João Menezes da Silva nasceu em São Raimundo Nonato, no dia 7 de dezembro de 1933. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Piauí na turma de 1962. Aprovado em concurso público de provas e títulos, deu início à sua carreira de Magistrado em 1970, quando nomeado Juiz de Direito do Município de Elesbão Veloso. Promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí em 24 de outubro de 1992, onde foi eleito Presidente da Corte para o biênio 2002-2004. Ingressou na Justiça Eleitoral do Piauí quando tomou posse como Juiz Substituto do TRE-PI na categoria de Juiz de Direito (1985-1986).

Na qualidade de Desembargador, foi escolhido pelo Tribunal de Justiça, em janeiro de 1994, suplente do Des. José Luiz Martins de Carvalho. Já em dezembro do ano seguinte, passou à qualidade de Juiz Efetivo deste Regional, sendo eleito Vice-Presidente e assumindo, consequentemente, as funções de Corregedor Regional Eleitoral. Eleito mais uma vez por aquele Tribunal, em dezembro de 1997, Juiz Membro desta Justiça Especializada, é alçado à Presidência, no mesmo mês, para o biênio 1997-1999. Uma das marcas de sua atuação na Justiça Eleitoral piauiense foi a instituição do programa de estágio de nível superior neste Órgão.

João Menezes aposentou-se em 07 de novembro de 2003. Ainda não há informações sobre o velório e o local do enterro do desembargador aposentado.

Confira a nota:

"Com profundo pesar, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e a Corregedoria Geral da Justiça lamentam o falecimento do desembargador aposentado João Menezes Silva, neste sábado (11). Magistrado dedicado e íntegro, atuou em comarcas do interior e na capital com zelo e correção. Ex-presidente do TJ-PI, deixa importante legado para o desenvolvimento do Poder Judiciário piauiense.

Que Deus possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de imensa dor, em especial, sua esposa Socorro Menezes e os filhos Lourenço, Carlos Olivio e Simone.

Des. Hilo de Almeida Sousa

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí"

