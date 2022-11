Morre o médico João Orlando Ribeiro Gonçalves aos 83 anos

O médico oftalmologista João Orlando Ribeiro Gonçalves faleceu neste domingo (13/11) no Hospital Unimed Primavera, em Teresina. Aos 83 anos, ele já enfrentava problemas de saúde em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). João Orlando foi presidente da Fundação Municipal de Teresina (FMS).

Em nota de pesar, o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI) lamentou o falecimento e lembrou sua trajetória de sucesso como médico, docente, pesquisador e gestor. João Orlando foi lembrado como um homem à frente de seu tempo e que alcançou reconhecimento até mesmo internacional.

Foto: Reprodução / Redes sociais

“Dr João Orlando é, sem dúvidas, um dos nomes de maior destaque na história da medicina do Piauí, mundialmente reconhecido e respeitado, em razão dos seus estudos, pesquisas e relevantes serviços prestados à medicina e à sociedade piauienses, sempre com muito zelo, ética e moral”, disse um trecho da nota.

O médico foi ainda presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Para a entidade, João Orlando teve seu nome intimamente ligado à prevenção da cegueira e reabilitação visual, encaradas como atividades de saúde pública e ao pioneirismo científico.

Nascido em maio de 1939, no município de Oeiras, no interior do Piauí, foi também coordenador da Clínica Oftalmológica do Hospital Getúlio Vargas e Professor Titular do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal do Piauí.

