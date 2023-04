Motociclista morre após colidir com vaca na BR 222, em Piripiri

Um motociclista de 32 anos morreu, na noite dessa sexta-feira (21), após colidir com uma vaca no KM 90 da BR 222, na cidade de Piripiri, no Norte do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h30.

Divulgação/PRF

Após a colisão, uma equipe da Polícia Civil foi acionada por testemunhas e, no local, constatou o óbito do homem.

A PRF disse ainda que o homem trafegava na via quando colidiu com a vaca e caiu na pista. O corpo da vítima recolhido por um funerária.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no