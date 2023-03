Motorista tenta desviar de buraco e caminhão tomba na BR-316 em Elesbão Veloso

Um caminhão tombou na altura do km 130 da BR 316, município de Elesbão Veloso (PI) na madrugada desta quarta-feira (15). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era conduzido por um homem de 42 anos. Ele teria tentado desviar de um buraco na pista, perdeu o controle do veículo e tombou na via.

(Foto: Divulgação / PRF)

O condutor teve escoriações no braço direito. O tombamento do veículo interditou parcialmente a faixa da via no sentido Elesbão Veloso-Teresina. Ainda segundo a PRF, foi solicitado o atendimento do SAMU por populares, mas o motorista foi encaminhado para Teresina pelo proprietário do veículo.

O caminhão carregava frutas e verduras, que ficaram espalhadas em parte da via. No início da manhã desta quarta, a faixa onde o veículo tombou e permanece parcialmente interditada. Uma equipe PRF encontra-se no local realizando a orientação do trânsito, que está fluindo no local.

