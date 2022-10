Mulheres piauienses que marcaram a história são homenageadas em exposição

A amostra “Pioneiras”, que estava em exposição no Palácio de Karnak, homenageia 29 mulheres ícones da história do Piauí e reconhece a importância da ocupação de espaços por essas mulheres, com os seus desafios e conquistas. A abertura da exposição, realizada no Shopping Rio Poty, contou com a presença da governadora Regina Sousa, que também recebeu homenagem na amostra.

“Essa exposição é importante para demonstrar o protagonismo da mulher na história do Piauí. Ao olhar para essa exposição, você vai ver quantas mulheres marcaram a história do Piauí. Todas essas mulheres devem ser lembradas e vistas para as meninas mirarem, terem como exemplo de mulheres que venceram e se destacaram”, destaca Regina Sousa.



(Foto: Reprodução)

De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Cultura, advogado Nelson Nery Costa, a exposição destaca mulheres de vários séculos, desde Esperança Garcia, reconhecida como a primeira advogada piauiense, até Regina Sousa, primeira mulher governadora do Piauí.

“O século XXI é o século do reconhecimento efetivo das mulheres na sociedade e a ideia de uma exposição sobre as pioneiras, mulheres que se destacaram, que iniciaram com alguma ideia ou algum serviço, é o registro desse passado que permite o dia de hoje”, ressalta Nelson Nery.



Confira as 29 homenageadas:

“Post Mortem”

Esperança Garcia

Jovita Feitosa

Luíza Amélia de Queiroz

Amélia Beliváqua

Francisca Trindade

Maria da Inglaterra

“Mulheres pioneiras em vida”

Dora Parentes

Elizabeth Aguiar

Elvira Raulino

Iracema Santos Rocha

Josefina Costa

Marinalva Santa

Niède Guidon

Sarah Menezes

Teresinha Alcântara

Enedina Gomes dos Santos

Eulália Pinheiro

Fátima Campos

Fides Angélica

Francisca Kariri

Waltânia Alvarenga

Regina Sousa

Com informações da Ascom