Multinacional oferece vagas de Trainee para Uruçuí; saiba como se inscrever

A multinacional Bunge, uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do mundo, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. A cidade de Uruçuí é uma das contempladas com as vagas. Os profissionais devem ter concluído sua formação superior entre julho de 2019 e julho de 2022.



As inscrições para o Programa de Trainee vão até 04 de agosto de 2022 e podem ser feitas diretamente no site do Programa de Trainee Bunge 2023.



O objetivo do Programa é atrair e desenvolver talentos para as próximas gerações da Bunge. Os selecionados percorrerão uma trilha de desenvolvimento imersiva nos negócios, modelo de atuação e estratégias da empresa. Essa jornada também irá trabalhar conhecimentos técnicos, descoberta de fortalezas, construção de capacidades e consolidação de habilidades dos Trainees.



Os selecionados contarão com:

- Remuneração compatível com o mercado e benefícios como Seguro de Vida;

- Previdência Privada; Plano de Participação nos Resultados;

- Vale-Refeição ou Refeitório (a depender da localidade);

- Estacionamento, Vale-transporte ou Fretado (a depender da localidade);

- entre outros benefícios.

Etapas do processo seletivo:

- Inscrição;

- Assessments Online;

- Teste de Inglês;

- Dinâmica de Grupo;

- Painel + Entrevista com Gestores;

- Entrevista Final;

- Contratação.

A Bunge é líder mundial em abastecimento, processamento e fornecimento de produtos e ingredientes de grãos e sementes oleaginosas. Com sede em St. Louis, Missouri, a empresa possui cerca de 25 mil funcionários que estão por trás de mais de 350 terminais portuários, fábricas de processamento de sementes oleaginosas, silos de grãos e instalações de produção e embalagem de alimentos e ingredientes em todo o mundo.

