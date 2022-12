Municípios do agronegócio tiveram os maiores PIB do Piauí em 2020; veja lista

Em 2020, o Piauí apresentou queda em seu Produto Interno Bruto (PIB) em relação a 2019, da ordem de 3,5%. Tal retração, motivada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia, também foi observada em outras 24 unidades da federação e pelo Brasil, que apresentou queda de 3,3% no mesmo período. Apesar disso, alguns municípios apresentaram crescimento do PIB, notoriamente aqueles cuja economia gira em torno do agronegócio

(Foto: Divulgação/Aprosoja)



Dez municípios piauienses se destacaram com o maior Produto Interno Bruto (PIB), em 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, através da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (Cepro).

Dentre as cidades, as únicas que não mudaram de posição, em relação a 2019, foram Uruçuí, que subiu da 4a para a 3a posição, trocando de lugar com o município de Picos. Em razão do crescimento da safra de cereais, notadamente soja e milho, Uruçuí teve um incremento nominal de seu PIB da ordem de 30,3%, tendo saltado de R$ 1,46 bilhão, em 2019, para R$ 1,91 bilhão, em 2020.

Por sua vez, o município de Picos caiu de posição na classificação do PIB estadual, apesar do crescimento nominal de seu PIB da ordem de 5,51%, passando de R$ 1,66 bilhão, em 2019, para R$ 1,76 bilhão, em 2020.

A capital, Teresina, permanece como o maior PIB municipal do Piauí, com R$ 21,57 bilhões, representando cerca de 38,27% do PIB do Piauí. Na sequência vem Parnaíba, com um PIB da ordem de R$ 2,61 bilhões, representando 4,63% do PIB estadual, e Uruçuí, com um valor de R$ 1,91 bilhão, representando 3,39%.

Veja lista:

(Foto: IBGE)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

IBGE