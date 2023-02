Municípios do Piauí seguem com alerta para chuvas intensas; veja previsões

O estado do Piauí permanece com clima chuvoso em boa parte dos municípios da região Norte e Centro-Norte. De acordo com boletim meteorológico da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que tem forte influência sobre o tempo, continua induzindo chuva de maiores acumulados nesses locais.

Nesta quinta-feira (23), as regiões Norte e Centro-Norte irão apresentar céu nublado com chuvas e trovoadas. Os ventos estarão moderados com temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C. Já as regiões Sudeste e Sudoeste piauienses terão tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas. O boletim da Semar aponta que, amanhã (23), Teresina e Parnaíba devem apresentar chuvas e trovoadas principalmente no horário da tarde e/ou noite.



(Foto: Reprodução/Werton Costa)

Na sexta-feira (24), o céu do Piauí estará nublado com chuvas e trovoadas nas regiões norte e centro norte. Em relação às demais áreas, há possibilidade de chuvas isoladas. Segundo a Semar, a temperatura mínima será de 22°C.



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também aponta para o perigo de chuvas intensas nesta quarta (22) e início desta quinta-feira (23). O órgão ressalta que municípios do Centro-Norte, Norte e Sudoeste do estado estão em alerta laranja, o que aponta a possibilidade de fortes temporais com ventos intensos que podem chegar a 100km/h. Entre as cidades atingidas podemos citar: Cajueiro da Praia, Cabeceiras do Piauí, Buriti dos Lopes, Bom Princípio do Piauí, Caxingó, Campo Largo do Piauí, Curralinhos e outros.



Já o alerta amarelo vale para uma parcela da região Sudeste, Sudoeste, Norte e Centro-Norte do estado e corresponde a perigo potencial de chuvas com acumulado de até 50 mm ao dia. Os alertas seguem até as 10h desta quinta (23) e devem ser renovados. Entre os municípios atingidos estão: Acauã, Água Branca, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Altos, Alto Longá, Amarante, Alvorada do Gurguéia, entre outros.



Confira aqui os avisos meteorológicos do INMET.



