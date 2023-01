Muro cede e lama de obra invade condomínio de luxo na zona Leste

Moradores do condomínio Mirante Theresina, na Zona Leste de Teresina, passaram por momentos de terror na manhã desta segunda-feira (09) após o muro do imóvel ceder e ser invadido pela água e lama de uma obra que ocorre ao lado. Por causa do incidente, os moradores tiveram que evacuar o lugar às pressas. Até o momento, não há informações de feridos.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os carros submersos no estacionamento do imóvel após a invasão água. Tudo ocorreu durante a chuva intensa que caiu na Capital nas primeiras horas da manhã de hoje.

