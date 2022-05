Museu do Piauí faz oficinas e exposição na Semana Nacional dos Museus; veja programação

Exposições, debates e oficinas. É isto o que espera os visitantes do Museu do Piauí nos próximos dias com a abertura da 20ª Semana Nacional dos Museus. Com o tema "O Poder dos Museus", a programação deste ano evidencia a dualidade existencial dos museus: a potencialidade transformadora em suas ações e a capacidade em controlar, manter e impor determinados padrões. O tema foi escolhido pelo Conselho Internacional dos Museus (Icom).



A abertura da Semana Nacional dos Museus acontece aqui no Piauí na próxima quarta-feira (18) na Casa Odilon Nunes (Museus do Piauí) com apresentação do Coral Madrigal Vox Populi às 09h.

A programação especial segue até o dia 10 de junho. Até lá, o Museu do Piauí apresentará ao público a exposição da artista Dalva Santana, que tem como tema "Novo Amanhecer". São 22 telas criadas entre os anos 2017 e 2021 que retratam o estilo próprio da artista, aliando o processo criativo, abraçando a liberdade na combinação de cores e movimentos.



Dalva nos convida, através da sua arte, à imersão no universo marcado por relações de afeto, pela presença da dança, da música e da cultura em suas mais diversas manifestações.

Além da apresentação do coral Madrigal Vox Populi e da exposição de Dalva Santana, a programação da Semana Nacional dos Museus também terá o lançamento do projeto Rádio Museu - a música em sua essência, que segue até o próximo dia 24 de maio.

"Este ano, o Museu do Piauí está com uma programação bastante interessante, então participem. Vão ao museu do Piauí e conheça nossa história e sua memória", destacou a coordenadora do Museu do Piauí, Dora Medeiros.

a 20ª Semana Nacional dos Museus é uma realização do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e, no Piauí, tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Confira abaixo a programação do Museu do Piauí para esta semana:

18/05 (Quarta-feira)

Dia Internacional dos Museus

9h – Abertura oficial com apresentação do Madrigal Vox Populi

9h30 – Abertura da exposição “Novo Amanhecer” – Artista: Dalva Santana

15h - Lançamento do Projeto “Rádio Museu: A Música em sua Essência” Coordenação: James Wagner (Professor do Educativo do Museu do Piauí)

20/05 (Sexta-feira)

Oficina - Culminância da oficina de Papietagem – “O Museu em Forma de Arte”. Mediadora: Manu Sato (Arte-Reabilitadora, Arte-educador e artista plástica Manu Sat

24/05 (Terça-feira)

Imersão estética com Jacson Pollock

