Museu do Piauí recebe Exposição 'Viva as Tradições' em homenagem ao São João

O colorido característico das festas juninas invadiu o Museu do Piauí (MUP). Até o dia 8 de julho, o visitante que passar pela Casa de Odilon Nunes vai conferir também traços da cultura nordestina na Exposição Viva as Tradições.

"O Museu do Piauí não poderia deixar de festejar e celebrar o que temos de mais rico e significativo: nossas tradições, seus elementos culturais e o seu povo. A exposição 'Viva as tradições' é uma homenagem que prestamos a este momento em que a chama da fogueira está queimado em reverência a São João, São Pedro e Santo Antônio", afirma James Wagner, filósofo do MUP.

Imagens de Santo Antônio, São Pedro e São João, entre dois candeeiros sobre uma toalha de xita recepcionam os visitantes da exposição. As telas enriquecem o colorido. A exposição coletiva reúne aproximadamente 20 obras, todas de artistas piauienses.

“O Nordeste tem uma vocação muito interessante para festa junina, pois é muito forte a tradição. Além da visitação normal da exposição de longa duração, temos expandido as opções de curta duração. Na galeria temos 4 salas colocando sempre uma novidade”, disse Dora Medeiros, diretora do Museu do Piauí.

Nonato Oliveira, Jacinta Ramos, Osani, Dalva Santana, Beth Paz, Carminha Matos, Salete Vasconcelos, Maryzette Pacheco e Marília Brandão estão entre os autores representados. A exposição é embalada por canções juninas reproduzidas pela Rádio Museu.

O Museu do Piauí fica localizado na rua Areolino de Abreu, Centro de Teresina. Estando aberto ao público de terça-feira à sexta-feira, de 8h30 às 17h. A entrada na exposição é franca.

