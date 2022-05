Nível do Rio Poti volta a subir e atinge a cota de atenção para risco de inundação

O Serviço Geológico Nacional (CPRM) emitiu nesta segunda-feira (25) um novo alerta informando do aumento do nível do Rio Poti em Teresina. De acordo com o boletim, o rio subiu 1,5 metro nas últimas 24 horas, saindo de 6,62m na manhã do domingo (24) para chegar a 8,12m na manhã de hoje. Esse aumento pôs o Rio Poti na cota de atenção para risco de inundação caso haja novas chuvas intensas na capital.



O CPRM aponta que somente nos últimos cinco dias, o acumulado de chuva sobre a superfície sobre rio somou 82,2 milímetros. A previsão, no entanto, é que esse acumulado diminua nas próximas horas, chegando a 8,06 metros o nível do Poti. O Serviço Geológico pede que as autoridades competentes tenham atenção e fiquem em alerta para o risco de cheia do Poti e adotem as medidas necessárias para prevenção e contenção de danos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Dados da Defesa Civil Municipal apontam que já há 776 famílias desabrigadas por conta da chuva em Teresina. A grande maioria delas, 719, se encontram alojadas em residências familiares e as demais estão distribuídas em escolas e centros de convivência nos bairros Poti Velho, Mafrense, Nova Brasília, Parque Wall Ferraz, Três Andares e Cidade Nova.

Rio Parnaíba também voltou a subir

Outro que também registrou aumento no nível de suas águas foi o Rio Parnaíba. O monitoramento do CPRM aponta que o Velho Monge saiu de 3,14m na manhã de ontem (24) para 3,71m na manhã de hoje (25). Apesar dessa subida, o Parnaíba ainda se encontra abaixo da cota de atenção para risco de inundação e seu nível não representa preocupação.

Em contrapartida, no Norte do Piauí os Rios Longá e Marataoan seguem na cota de alerta para risco de inundação. O Longá amanheceu esta segunda-feira (25) com suas águas a 6,56 metros. Já o Marataoan se encontra a 3,94 metros tendo se mantido no patamar da cota de alerta desde a semana passada.

