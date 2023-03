No Piauí, 1,5 milhão de pessoas deverão ser beneficiadas pelo novo Bolsa Família

O novo Bolsa Família lançado nesta quinta-feira (2), em Brasília, deverá beneficiar já neste mês de março, quando está previsto o início do pagamento do programa, um total de 1, 5 milhão de pessoas no Piauí. Os dados levam em consideração o quantitativo de beneficiários do programa Auxílio Brasil no estado no mês de fevereiro deste ano.

As novas regras e exigências do Bolsa Família, contudo, deverá alterar nos meses seguintes o número de pessoas que receberão os valores. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, declarou que o objetivo nesses próximos meses é realizar um pente fino no programa, desligar quem não se enquadra nos critérios e realizar uma busca ativa para integrar famílias que têm direito, mas estão desamparadas.

De acordo com os dados do Governo Federal referentes ao ano passado, Parnaíba, Picos, Barras e Campo Maior foram os municípios que lideraram o ranking das cidades com maior número de contemplados.

Entre os critérios, terão acesso ao programa todas as famílias que têm renda per capita de até R$ 218,00. O valor mínimo do programa será de R$ 600,00, com um adicional de R$ 150,00 por cada criança de até 6 anos de idade, e ainda um acréscimo de R$ 50,00 por cada jovem de 7 a 18 anos não completados. As gestantes também terão um adicional de R$ 50,00.

O governador Rafael Fonteles (PT), que participou nesta quinta-feira (2) da solenidade de lançamento do programa no Palácio do Planalto, disse que os novos critérios e contrapartidas que serão estabelecidas para os beneficiários deverão ampliar a qualidade Bolsa Família em comparação com a primeira versão do programa nos governos petistas anteriores.

“É um programa ainda melhor, com regras para que apenas quem realmente precisa seja beneficiado, além de novas modalidades de benefícios. A ideia é contribuir com a redução da miséria, com a saída do Brasil do mapa da fome, além de dar condições para que as crianças estejam nas escolas e as gestantes possam fazer o seu pré-natal”, disse Rafael Fonteles.

Na solenidade, o ministro de Desenvolvimento, Wellington Dias, discursou e pregou que o programa será capaz de tirar o Brasil do mapa da fome. Ao final, Dias rezou um pai nosso e pediu que o público presente repetisse em coro: “Eu, a partir de hoje, vou me juntar com milhões de brasileiros e brasileiras e juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, da insegurança alimentar e nutricional. De mãos dadas, vamos dar a mão para quem mais precisa”, finalizou.

