No Piauí, 31% dos produtores rurais estão negativados

Um levantamento inédito feito por uma empresa de análise de crédito apontou que 31,1% dos trabalhadores rurais do Piauí estavam negativados em novembro de 2022. A região Nordeste teve o segundo maior índice de inadimplência, 32,9%, atrás apenas da região Norte (38,4%). O percentual piauiense é superior à média nacional, de 27%.

Em novembro de 2022, a região Sul registrou a menor fatia de negativação rural, com 14,8%. A análise das outras partes do Brasil mostrou que o Sudeste veio logo em seguida, marcando 24,4%. Depois, em ordem crescente, estavam as regiões Centro-oeste (30,4%), Nordeste e Norte.

A faixa etária é um dos fatores determinantes da inadimplência no campo O levantamento demonstrou que fatores como a idade e a renda mensal dos produtores rurais influenciam diretamente no nível de inadimplência. De acordo com os dados, a negativação diminui com a idade, principalmente a partir dos 51 anos. O grupo mais inadimplente é aquele com idade entre 18 e 25 anos (42,2%), seguido do 26 a 30 (36,9%) e de 31 a 40 (34,3%).

