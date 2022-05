No Piauí, 42 mil pessoas se declaram homossexuais ou bissexuais, aponta IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (25) os resultados do Quesito Orientação Sexual da Pesquisa Nacional de Saúde (PNIS) com dados referentes a 2019. Os números revelam que no Piauí, 42 mil pessoas se declararam homossexuais ou bissexuais naquele ano. O percentual equivale a somente 1,7% da população do estado. Outras 154 mil pessoas, ou seja, 6,3% dos entrevistados, não souberam ou não quiseram responder à pergunta.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Já em Teresina, o percentual dos que se declararam homossexuais ou bissexuais foi de 2,6%, o que representa 18 mil pessoas. Outros 32 mil, o que corresponde a 4,8% dos teresinenses, se recusaram a responder ou não sabiam responder à pergunta feita pelos pesquisadores do IBGE. Entre as capitais, o percentual de pessoas declaradas homossexual ou bissexual foi de 2,8%, um número superior inclusive à média nacional, que foi de 1,8%. Destacam-se as cidades de Porto Alegre (5,1%), Natal (4%) e Macapá (3,9%).

Entre os Estados brasileiros, as maiores porcentagens de pessoas declaradas homossexual ou bissexual estão no Distrito Federal (2,9%), Amapá (2,8%), Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas, com 2,3%.

Em todo o Brasil, cerca de 2,9 milhões de pessoas se declararam homossexuais ou bissexuais em 2019, segundo os dados do IBGE. Esse número corresponde a apenas 1,8% da população adulta maior de 18 anos no país. Pelo menos 1,7 milhão não sabia sua orientação sexual e outros 3,6% não quiseram responder.

Já com relação à população declarada heterossexual, a pesquisa do IBGE mostrou que 94,8% se declararam heterossexuais, 1,2% se declararam homossexuais, 0,7% se declararam bissexuais e 1,1% não sabiam sua orientação sexual. Outros 2,3% não quiseram responder. O número de 0,1% declaram outra orientação sexual como assexual e pansexual, por exemplo. De acordo com o IBGE, não houve diferença estatisticamente significativa entre brancos (1,8%) e pretos ou pardos (1,9%) que se declararam homossexuais ou bissexuais. Já entre as pessoas que vivem na área urbana (2,0%) esse percentual foi mais que o dobro das que vivem na zona rural (0,8%) dos municípios.

Do total de 1,1 milhão que se declarou bissexual, 65,6% eram mulheres. Por outro lado, os homens eram maioria (56,9%) no total de 1,8 milhão de pessoas que se autoidentificaram como homossexuais.

