No Piauí, cerca de 75% do atendimento primário à saúde infantil é realizado pelo SUS

No Piauí, o Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por quase 75% do atendimento primário à saúde infantil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 53% dos casos as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) são os locais mais procurados.



Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou outros tipos de pronto atendimento público 24 horas correspondem a 21,5% da procura. O atendimento realizado nos consultórios particulares, clínicas privadas, ambulatório, pronto atendimento ou emergência de hospitais privados ocorre em 23,3% dos casos.

Segundo o levantamento, a atenção primária à saúde infantil pelo SUS no Piauí ficou 8,6 pontos percentuais acima da média verificada para o Brasil, que foi de 66,4%. As unidades da federação onde a busca pelo serviço médico do SUS é menor são: Distrito Federal (56,2%) e Rio de Janeiro (56,7%). Por sua vez, as unidades da federação onde o atendimento pelo SUS é maior são: Amapá (88,8%) e Roraima (86,6%)



A pesquisa aponta que o SUS teve uma avaliação positiva do Piauí. Os responsáveis pelas crianças atribuíram uma nota de 0 a 10 para os atendimentos recebidos, os quais incluíam o acesso a qualquer profissional de saúde para realização de consultas, exames, vacinação, nebulização, dentre outros atendimentos. As notas de 0 a 6 ficaram com 16,3%, já as avaliações de 7 e 8 obtiveram 31%, por fim as notas de 9 a 10 superaram a média de avaliação nacional: 52,7% no Piauí e 47,6% no Brasil.



Com informações do IBGE