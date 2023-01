No Piauí, fim de semana deve ser de tempo nublado e chuvas isoladas; confira a previsão

Chuvas: só em janeiro, cerca de 20 casas apresentaram risco de desabamento em Teresina



(Foto: Reprodução/Werton Costa)

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), neste sábado (28) Teresina estará com céu ensolarado e/ou particularmente nublado. Os ventos estarão fracos, no entanto, há probabilidade de chuvas e trovoadas com temperatura máxima de 32°C e miníma de 23°C. Já no litoral do Piauí e, mais especificamente, em Parnaíba, chuvas isoladas podem ocorrem a qualquer hora do dia.

No domingo (29), o céu estará nublado no Piauí, com pancadas de chuvas isoladas e temperatura minima de 21°C.

SEMAR prevê chuvas acima da média para fevereiro

Segundo previsão climática para o trimestre de fevereiro a abril de 2023, divulgada pela Diretoria de Recursos Hídricos da SEMAR, os piauienses podem aguardar por chuvas acima da média na região central e norte do Estado.