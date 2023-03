Nos dois primeiros meses de 2023 foram abertas 1.338 empresas no Piauí. O número representa um aumento de 14,46% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi).

Segundo o levantamento, 679 empresas foram abertas no mês de janeiro e 659 em fevereiro. Já em relação às baixas, 783 empresas fecharam no mesmo período.

No Piauí, mais de 1.300 empresas foram abertas de janeiro a fevereiro de 2023 (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com os dados, os municípios que mais abriram empresas foram Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e São Raimundo Nonato. Com relação às atividades empresariais, comércio e serviços lideram o ranking das novas empresas.

Atualmente, o Piauí acumula 265.897 empresas ativas, dessas 126.710 são microempreendedores (MEI); 104.776 são microempresas (ME) e 8.766 são empresas de pequeno porte (EPP).

Para a presidente da Jucepi, Alzenir Porto, os números do bimestre são significativos e refletem a retomada do crescimento. “O empresário, tanto local como de fora, sente segurança para constituir seu negócio dentro de um estado que está em amplo crescimento. Também é reflexo das novas políticas do Governo do Estado, uma vez que nosso governador Rafael Fonteles vem buscando melhorar o ambiente de negócios para fortalecer as empresas e atrair novos empreendimentos para o Piauí. Quanto mais empresas, mais empregos e crescimento da economia como um todo”, afirma.

Com informações da Jucepi e Governo do Estado