No Piauí, mais de 600 mil famílias irão receber Auxílio Brasil em dezembro

Em todo o Piauí, cerca de 634.818 famílias serão assistidas pelo programa Auxílio Brasil em dezembro. O valor médio a ser pago no estado é de R$ 608,90. Segundo levantamento do Governo Federal, o Piauí é o sexto estado do Nordeste com mais famílias atendidas pelo benefício este mês, ficando atrás de Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Paraíba.

Além do Auxílio Brasil, mais de 240 mil famílias irão receber o Auxílio Gás, que corresponde ao valor de R$ 112,00. De acordo com informações da Secom, os repasses por parte do Governo Federal para o Piauí em dezembro chegam a R$ 411 milhões, dos quais R$ 383,74 são destinados ao pagamento do Auxílio Brasil e R$ 27,50 milhões para o Auxílio Gás.

(Foto: Reprodução/Agência Senado)

O Nordeste se mantém como a região do país com maior número de beneficiados pelo Auxílio Brasil. Em dezembro, serão 9,9 milhões de famílias nordestinas atendidas. Os repasses federais para toda a região somam R$ 5,95 bilhões e o benefício médio pago nos nove estados nordestinos é de R$ 607,16. Já o Auxílio Gás contempla neste mês 2,8 milhões de lares em todo o Nordeste, com um investimento de R$ 315,6 milhões.

Demais regiões

São Paulo e Bahia são os estados com maior número de contemplados em dezembro, ambos na casa dos 2,62 milhões de famílias beneficiárias. Os repasses federais para os dois estados neste mês somam mais de R$ 3,15 bilhões. Ao todo, oito estados terão mais de um milhão de contemplados em dezembro. Pernambuco (1,71 milhão), Ceará (1,5 milhão), Maranhão (1,24 milhão), Pará (1,37 milhão), Minas Gerais (1,65 milhão) e Rio de Janeiro (1,87 milhão) completam a lista.

Depois do Nordeste, o Sudeste é a segunda região com o maior número de famílias atendidas. São 6,46 milhões de contemplados por meio de um investimento federal da ordem de R$ 3,91 bilhões. Na sequência, aparecem a Região Norte (2,62 milhões de famílias beneficiárias), a Região Sul (1,46 milhão) e a Região Centro-Oeste (1,15 milhão). A Região Norte é a que recebe o maior benefício médio do país:R$ 611,44.

Com informações da Secom