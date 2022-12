Noite de Natal deve ser com chuva em grande parte do Piauí; veja previsão

A tão esperada noite de Natal deve ser de chuva em vários municípios do Piauí. Segundo a previsão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), nesta sexta (23) e sábado (24), chuvas volumosas devem acontecer em quase todo o estado com maiores acumulados e possíveis tempestades no centro-norte, centrossul, sudeste e sudoeste.



De acordo com o boletim hidrometeorológico da Semar, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) provoca chuvas mais volumosas no norte, centro-norte e sudeste. Já a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mesmo se desconfigurando, continua contribuindo para chuvas no sul do estado.

Em Teresina, o tempo deve permanecer nublado e parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas à tarde ou à noite. A probabilidade de chuva é de 90%, com temperaturas entre 21ºC e 28º C.

O climatologista Werton Costa explica que, a precipitação prevista para a Capital, durante a noite do dia 24 para 25, Dia de Natal, não deve ser da mesma intensidade da que ocorreu na noite desta quinta-feira (22), quando a Capital registrou 90,2 mm de chuva segundo a Estação ANA CHESF.

“Temos condições extremamente favoráveis a chuva na noite do dia 24 para o dia 25. Previsão de chuva boa, nada de grande temporal, bem distribuído. Não será semelhante à tempestade de ontem porque a ZCAS já está perdendo força, então não tem um sistema atmosférico alimentador de um grande temporal”, esclarece o professor.

Inmet emite alerta de chuvas intensas para todos os municípios do Piauí

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de temporais em todos os 224 municípios do estado nas próximas 24 horas. O aviso permanece ativo até às 11h da manhã deste sábado (24), véspera de Natal.

Segundo o aviso, a probabilidade é de chuva de até 60 mm/h e ventos intensos de até 100km/h. Devido à intensidade dos temporais, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

