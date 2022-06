Nova CNH começa a ser emitida a partir de hoje; veja quais mudanças o documento terá

A partir desta quarta-feira (01), o Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) começa a emitir os novos modelos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro dos moldes estabelecidos pela resolução 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) de 13 de dezembro de 2021. O documento não terá nenhuma mudança em sua natureza, apenas nos seus aspectos gráficos, que vão dar mais segurança ao portador e expandir suas funcionalidades.

O principal objetivo das mudanças na CNH é evitar falsificações e alterações, além de dar mais comodidade a quem precisar usar a Carteira de Habilitação como documento de identificação. É importante lembrar que estas mudanças não modificarão as validades nem a contagem de pontos. O diretor de Habilitação do Detran-PI, Ademar Silva, explica mais sobre essas mudanças.



Foto: Isabela Lopes/O Dia

“Essa nova CNH virá com informações, códigos e sinais que trarão mais segurança ao portador. São mudanças gráficas. O condutor terá ainda a opção de emitir sua CNH somente no meio digital ou no meio digital e no meio físico. Se ele emitir só no meio digital, ele receberá ela no aplicativo CNH-e, não receberá impressa. Se optar pelos dois meios, receberá nos dois meios. A gente quer frisar que a CNH digital é válida para todos os atos da vida civil, uso em aeroportos, concursos e todo tipo de identificação que você necessitar, assim como é a física”.

Outra mudança gráfica que as CNH’s emitidas a partir de hoje (01) terão será a inclusão de outros idiomas de identificação na carteira. Além do português, o documento também virá com inglês e francês justamente para que os condutores que o utilizam em outros países e precisam viajar possam ter a comodidade de apresentar a CNH sem precisar de nenhuma modificação ou pedido especial. Com a inclusão de outros idiomas, será possível apresenta-las também em aeroportos.



Detran passará a emitir novo formato de CNH a partir de hoje - Foto: Arquivo O Dia

Quem tem o modelo antigo precisa emitir a nova CNH?

A resposta é não. Quem tem sua CNH no modelo antigo não precisa modificá-la agora. Isso só será feito em caso de solicitação de renovação porque a validade expirou ou em caso de emissão de segunda via por perda ou roubo. A CNH antiga continuará sendo válida para todos os atos da vida civil, não sendo necessária atualizá-la agora. Vale lembrar que a emissão da segunda via no modelo da nova CNH não implicará em mudança na validade ou na contagem de pontos.

Documento informará que veículos o condutor pode dirigir

A nova CNH trará no verso quais os tipos de veículos que o condutor está apto a dirigir de acordo com a classe de sua habilitação. “Essa informação vai facilitar muito a vida das pessoas que usam a CNH para exercerem atividade remunerada, porque vai deixar claro para os contratantes os veículos que o funcionário é apto a dirigir e os cursos que o condutor tem”, finaliza Ademar Silva.

