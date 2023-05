Nove municípios do Piauí devem receber apoio financeiro após serem afetados pelas chuvas

Nove municípios piauienses que foram afetados pelas fortes chuvas que acometeram o Estado devem ser contemplados com um auxílio financeiro. A solicitação do recurso foi pela Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) ao Desenvolvimento Regional (MDS). Dentre as cidades que decretaram estado de alerta e emergência estão: Barras, Batalha, Campo Largo, Domingos Mourão, Esperantina, Luís Correia, Luzilândia, Piripiri e Pedro II.

Dentre os mais afetados pelas chuvas no período atual, estão os bairros do município de Luís Correia e comunidades no entorno da Lagoa do Portinho. O assessor técnico da Sedec, Werton Costa, afirma que não há danos estruturais que possam comprometer o andamento das ações do município.



(Foto: Divulgação/Defesa Civil do Piauí)

“A Lagoa do Portinho recebeu um volume de chuvas nunca visto anteriormente, isso fez com que ocorresse seu transbordamento. Mas ressaltamos que foi um fenômeno muito pontual, e agora o período chuvoso está se encerrando sem causar grandes impactos”, explica.

Segundo Werton Costa, a situação é de estabilidade e a Defesa Civil do Estado continua acompanhando de perto a situação, atuando nas regiões atingidas, prestando assistência imediata às famílias afetadas e encaminhando técnicos para verificar e monitorar “in loco” a situação, a fim de garantir o retorno a normalidade desse espaço turístico.



Com informações da CCom

