Novembro Azul: com 228 mil piauienses com diabetes, campanha conscientiza sobre a doença

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que no Piauí, em 2021, 228 mil pessoas tinham diabetes. Desse total, 62 mil pessoas são da capital, Teresina. No mundo, mais de 1,2 milhão de crianças e adolescentes (0-19 anos) vivem com Diabetes Tipo 1 e 541 milhões de adultos estão em risco aumentado de desenvolver Diabetes tipo 2.

Assim, o Novembro Azul chama atenção para a doença, que já causou mais de 6,7 milhões de mortes em 2021 e foi responsável por pelo menos US$ 966 bilhões em gastos com saúde, 9% do total global gasto em saúde.

Metade da população diabética no mundo não sabe que tem a doença e só a metade que tem conhecimento, faz o tratamento. Dar visibilidade a esse dado alarmante, entre outras estatísticas sobre a diabetes, bem como socializar informações à população sobre a doença são alguns dos objetivos das ações do Novembro Azul, promovidas este mês pela Associação dos Diabéticos do Piauí (ADIP) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-PI).

De acordo com Maria Letícia Ramalho, presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí (ADIP), o Novembro Azul, além da conscientização, tem a missão de potencializar ações de educação, prevenção, conhecimento e busca por políticas públicas que estimulem o autocuidado e a adesão ao tratamento da diabetes.

“Precisamos falar cada vez mais sobre a diabetes. No Piauí e no mundo. E o nosso maior desafio é informar e mudar a realidade da pessoa com diabetes, muitas vezes desestimulada pela dificuldade de acesso ao básico - médicos, exames, medicamentos, informação”, informa a presidente.

Neste sentido, a ADIP está com uma programação especial este mês, contando com o apoio de grandes parceiros, a exemplo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SMEM-PI), para tentar reverter dados alarmantes da doença não só na capital, mas para que a mensagem chegue em todo o Piauí.

Dentro da programação deste ano do Novembro Diabetes Azul terá uma Reunião Festiva, com abertura do Novembro Azul Diabetes e aniversário da ADIP, no dia 05 de novembro, a partir das 14h30, no Hospital São Marcos. No dia 14 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Diabetes, acontecerá uma grande ação pelo Dia D da campanha, no primeiro piso do Teresina Shopping.

Neste dia, serão prestados diversos serviços como avaliação antropométrica, avaliação e orientação nutricional, aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, avaliação dos pés, aconselhamento e encaminhamentos realizados pelos profissionais médicos e educação em diabetes.

“Essa a oportunidade que nós da ADIP temos de nos dirigirmos para a sociedade, informando, capacitando-as para uma qualidade de vida melhor, bem como para os gestores da saúde de todas as instâncias, para que tenham atuações mais humanas e econômicas, já que, ao cuidar da pessoa com diabetes, é possível evitar complicações graves e complexas, destaca Maria Letícia.

Sobre o Diabetes

Um total de 537 milhões de adultos no mundo (1 em cada 10) viviam com Diabetes Mellitus (DM) em 2021, segundo dados do Atlas de Diabetes da IDF/2021. Espera-se que esse número aumente para 643 milhões em 2030 e 783 milhões em 2045. Quase 1 em cada 2 adultos (44%) com Diabetes permanece sem diagnóstico (240 milhões). A maioria tem Diabetes tipo 2. Mais de 3 em cada 04 pessoas com Diabetes vivem em países de baixa e média renda.

Dia Mundial do Diabetes

O Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991 pela IDF e a Organização Mundial de Saúde em resposta a preocupações crescentes com a ameaça à saúde que representa o Diabetes. O Dia Mundial do Diabetes tornou-se um dia oficial das Nações Unidas em 2006 com a aprovação da Resolução das Nações Unidas 61/225. É a maior campanha de conscientização sobre Diabetes do mundo.

A campanha é representada por um logotipo de círculo azul que foi adotado em 2007 após a aprovação da Resolução da ONU sobre DM. O círculo azul é o símbolo global da consciência do Diabetes Mellitus. Isso significa a unidade da comunidade global de Diabetes em resposta à epidemia de Diabetes.

