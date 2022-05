Novo presidente do CIEPI defende política tributária de proteção da indústria

Um dos desafios para o setor industrial do Piauí é a aplicação de uma política tributária que proteja as empresas do Piauí, defende o novo presidente do Centro das Indústrias do Piauí (CIEPI), Federico Musso, que assume a instituição que reúne empresários do setor. Para ele, essa é uma medida fundamental para garantir o crescimento da indústria.

“A política tributária é um fator determinante enquanto a competitividade com as indústrias de outros estados. Temos ao lado o estado do Ceará com um polo industrial extraordinário e que tem política de proteção para as indústrias que estão estabelecidas lá dentro. Temos que tentar replicar no Piauí até conseguirmos uma ampla reforma tributária”, disse.

Federico Musso lembrou que chega à presidência do CIEPI em um momento de pós-pandemia e de guerra no Leste da Europa, que tem desafiado a economia mundial. Ele comenta ainda que o setor enfrenta um momento de pós-pandemia e também de instabilidade pela eleição presidencial do mês de outubro.

Federico Musso (Foto: Ednaldo Rodrigues / O Dia Tv)

“O grande desafio é tentar estabilizar essa situação econômica, ver quais as estratégias que serão montadas quando as questões tributárias e incentivar a produção para que no próximo ano a oferta seja maior que a demanda e conter essa situação que está ‘apertando’ muito, principalmente a população de renda baixa", disse.

O novo presidente enalteceu a atuação do empresário Andrade Júnior à frente da instituição durante o momento de pandemia que garantiu o retorno da atividade industrial seis meses do início da pandemia após o CIEPI demostrar para as autoridades a segurança proporcionada no chão de fábrica.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no