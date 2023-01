Novo secretário de Educação diz que valorização profissional é meta da gestão

A valorização dos profissionais que compõem a rede estadual de Educação é uma das metas do novo governo, apontou nesta segunda-feira (02/01) o secretário de Educação do Piauí, Washington Bandeira, em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv. O novo secretário foi recepcionado nesta segunda na sede da Seduc.

Washington Bandeira apresentou que o objetivo de sua gestão na pasta será a implementação de um novo modelo de gestão na educação com planejamento pedagógico, ampliação do das escolas de tempo integral alinhada com o ensino técnico profissional e o controle de processos por meio da transformação digital.

“Isso passa por valorização profissional, por dar aos nossos profissionais, servidores, professores, gerentes regionais, condições ambientais, profissionais para que eles consigam abraçar o perfil de gestão de aceleração das transformações da educação do Piauí. Nossas palavras de ordem serão acelerar, avançar e modernizar”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O secretário explicou que a tecnologia será utilizada no controle de desempenho do aluno, frequência escolar, merenda e transporte escolar. Ele estabeleceu também que a missão é levar o Estado para as primeiras posições no IDEB e dobrar as atuais 96 escolas de tempo integral.

Washington Bandeira, que pediu exoneração do cargo de juiz do TRT 22 para assumir a Seduc, elencou três motivos pelos quais deixou a função. Ele destacou o convite recebido do governador Rafael Fonteles e o desafio de cumprir as metas que classificou como audaciosas do novo governo.

“Essa decisão foi motivada por três causas principais. A primeira é a honra da confiança do governador Rafael Fonteles. O segundo motivo é o projeto grandioso com metas ousadas que ele tem para o nosso Piauí, que foi um projeto todo colocado no Plano de Governo e validado pelo povo no processo eleitoral. E o terceiro motivo é a nobreza da área da Educação, que é a alavanca de uma sociedade e gera oportunidade para nossos jovens", explicou.

