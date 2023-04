Número de acidentes de trabalho no Piauí cresce 17,3%, aponta MPT

Em 2022, o número de notificações de acidentes de trabalho no Piauí cresceu 17,3% se comparado a 2021. No ano passado, foram 2.180 notificações, contra 1857 registradas no ano anterior. O levantamento foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) com dados da Plataforma SmartLab. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (3), em alusão a campanha nacional Abril Verde, que tem como objetivo de chamar atenção para os elevados índices de acidentes de trabalho.

A capital do Estado, Teresina, concentra a maioria das notificações, com 64% dos registros. Em seguida vem Parnaíba (5%), União (3%), Picos (3%) e Floriano (2%).

Segundo os dados, o número de mortes de trabalhadores em decorrência de acidentes de trabalho também registrou aumento. Foram 21 óbitos, em 2022, contra 19 mortes em 2021, um incremento de 9,5%. Os números alimentam o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e se baseiam nas comunicações de acidentes de trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



A Coordenadora Regional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat) do MPT-PI, Procuradora Maria Elena Rêgo, explica que os dados das notificações são fundamentais para que se articulem políticas preventivas contra acidentes de trabalho. “São com esses dados que podemos atuar de forma mais firme e também baseada na realidade de cada estado e/ou município para evitar que tenhamos nossos trabalhadores afastados ou até mesmo perdendo a vida por situações evitáveis”, comentou.

Abril Verde

Em todo o Brasil, durante o mês de Abril acontece a campanha “Abril Verde”, realizada pelo MPT. O movimento é uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. O foco é ressaltar que os acidentes podem ser evitados adotando as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho.

Apesar dos números já serem expressivos, o MPT acredita que os índices de acidentes com trabalhadores são ainda maiores. A estimativa é de que haja uma subnotificação de, pelo menos, 30,4% dos casos. “É por isso que, estamos constantemente chamando a atenção para a necessidade de notificação dos casos”, finaliza a procuradora.

