Número de casos de varíola dos macacos sobe para sete no Piauí

O número de casos confirmados de varíola dos macacos no Piauí subiu para sete nesta terça-feira (06). É o que aponta o painel epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a Sesapi. Os diagnósticos da doença foram registrados nas cidades de Batalha, Passagem Franca do Piauí, Teresina e Bela Vista do Piauí. Teresina é o município com a maior quantidade de casos até o momento tendo cinco pacientes positivados para a doença. Os demais municípios têm um caso cada.



A maioria dos casos de varíola dos macacos no Piauí são entre pessoas de 20 a 29 anos. Em seguida aparecem as faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos como as que possuem incidência da doença. Todos os pacientes que positivaram são do sexo masculino. Até esta primeira semana de setembro, o Estado contabiliza ainda 92 casos notificados, 43 casos suspeitos, um caso provável, 41 descartados e nenhum óbitos relacionado à varíola dos macacos.



Foto: Pixabay

A orientação da Secretaria de Saúde é que em caso de sintomas, o paciente procure imediatamente atendimento na rede hospitalar. Conforme o protocolo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os principais sintomas da varíola dos macacos são cansaço, dores musculares, febre com calafrios, dor de cabeça e bolhas na pele.

A principal via de transmissão é por contato direto com as feridas de alguém contaminado, pela tosse ou espirro, contatos com fluidos corporais de quem positivou e também durante ato sexual sem proteção.

