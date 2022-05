O Dia TV comemora quatro anos de fundação nesta quarta-feira (18)

No dia 18 de maio de 2018, a O Dia TV, afiliada à Rede TV! no Piauí, entrou oficialmente no ar, durante a transmissão do Prêmio Marcas Inesquecíveis no Theresina Hall, no canal 23.1. Hoje, quatro anos após sua fundação, a emissora continua a cativar o telespectador piauiense.



Ao longo destes quatro anos, as programações da O Dia TV se transformaram, a fim de trazer aos telespectadores novos conteúdos, criando assim uma maior comunicação com todos os tipos de público, sempre prezando pela veracidade e ética da informação.

Uma das principais missões da O Dia TV é produzir narrativas de qualidade que direcionam o público na busca por notícias qualificadas, precisas e aprofundadas. Em uma era onde as ‘fake news’ estão espalhadas por todos os cantos, o trabalho de checar a notícia é feito com apuro, dedicação e cuidado, uma credibilidade que acompanha o Jornal O Dia há 71 anos e que também é vista na O Dia TV.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A diretora de Jornalismo da O Dia TV, Carmem Ramos, destaca que a emissora vem ganhando seu espaço na vida do piauiense todos os dias. “A O Dia TV completa quatro anos e a gente vê que nos últimos anos ela deu um salto muito grande com relação ao crescimento, principalmente no que diz respeito ao jornalismo. A TV vem ganhando seu espaço com muita credibilidade e isso é notório”, comenta.

Para a diretora administrativa do Sistema O Dia de Comunicação, Tânia Miranda, a credibilidade da O Dia TV provém do fato de que profissionais extremamente qualificados dão o seu melhor e fazem um bom trabalho. “Estamos desenvolvendo um trabalho bem feito e isso é por conta dos nossos profissionais, que são extremamente comprometidos. O resultado vem naturalmente, pois fazemos um trabalho dedicado”, afirma.

Apesar do resultado positivo, mudanças e melhorias não deixarão de acontecer, pois a premissa da O Dia TV é a transformação aliada à credibilidade. “Estamos com uma nova grade de programação que logo será apresentada. Também estamos buscando contratar novos profissionais e novas tecnologias. Então muita coisa boa está por vir”, acrescenta Tânia Miranda.

