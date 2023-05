O DIA TV: série de reportagens comemora cinco anos da emissora; veja programação

A O DIA TV comemora, no dia 18 de maio, cinco anos de fundação. O start da emissora ocorreu durante a solenidade do Marcas Inesquecíveis e, desde então, tem crescido e ganhado espaço na telinha e na vida dos piauienses. Para celebrar essa data que entrou para a história do Sistema O DIA de Comunicação, serão exibidas quatro reportagens especiais neste mês de maio, que irão relembrar a trajetória da O DIA TV e destacar os novos projetos que estão por vir.

Assim, a partir de hoje (04) e nos dias 11, 18 e 25 de maio, os telespectadores poderão acompanhar nos programas ‘Bom Dia News’ e ‘O Dia News’ as matérias especialmente produzidas para o aniversário da O DIA TV. Quem explica melhor o projeto é a diretora de jornalismo da O DIA TV, Karliete Nunes.

Karliete Nunes, diretora de jornalismo da O DIA TV (Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Cinco anos é aquela data redonda, que a gente quer comemorar de forma especial. E nesses cinco anos de televisão, decidimos olhar para a nossa história, e como passamos por muita coisa ao longo desses anos, optamos por dividir os anos. Nossa estreia foi em maio de 2018, mas cristalizamos nossa programação em 2019. Em 2020 foi um ano desafiador, por causa da pandemia, então tivemos que repensar nossa forma de fazer jornalismo. Em 2021, vieram os novos cenários e o aumento da grade. No ano de 2022 tivemos a chegada de um novo apresentador e a divisão nos núcleos de jornalismo e entretenimento”, relembra alguns detalhes da trajetória.







Projeto O DIA do Futuro

O Sistema O DIA de Comunicação está passando por mudanças e uma delas é a integração das plataformas, integrando portal, jornal, tv, rádio e redes sociais. Tudo isso faz parte do Projeto O DIA do Futuro.



“Estamos virando a chave, a partir do momento que produzimos conteúdo audiovisual que podem ser acompanhados na televisão, mas também nos celulares, no YouTube, no TikTok, no qual as pessoas podem acessar todos os produtos, bastidores e tudo de conteúdo que for produzido pela O DIA TV”, destaca a diretora de jornalismo da O DIA TV, Karliete Nunes.



Douglas Cordeiro, apresentador do O DIA News (Foto: Jailson Soares/ODIA)

E o Marcas Inesquecíveis, mais uma vez, entrará para a história da O DIA TV. O evento, que premia as empresas mais lembradas do Piauí, retorna em 2023 com um novo formato. Karliete Nunes destaca a satisfação em celebrar a volta da premiação após cinco anos e o aniversário da emissora.



“O DIA TV estreou em um grande dia, que foi no Marcas Inesquecíveis, uma transmissão ao vivo para o todo o Piauí, entrando ao vivo na Rede TV e no telejornal de um dos maiores nomes do Jornalismo, que é o Boris Casoy, e isso vai ficar marcado para sempre. O Marcas Inesquecíveis está voltando esse ano com uma proposta diferente, o que também é uma alegria, porque celebra o retorno do Marcas Inesquecíveis e o aniversário da O DIA TV”, complementa.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no