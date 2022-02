OAB confirma15 inscrições para a vaga de desembargador do TRT, veja a lista

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, confirmou a inscrição de 15 candidatos para a vaga de desembargador no Quinto Constitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 22° Região. Os registros foram encerrados na última segunda(21) e ao todo quinze nomes colocaram-se à disposição para o cargo.



A partir de agora, as 15 candidaturas serão avaliadas pela Comissão Eleitoral para a condução do processo de elaboração da Lista Sêxtupla. Após a apresentação das documentações exigidas no edital, a Comissão Eleitoral fará a análise e publicará, em breve, a relação dos pedidos deferidos e indeferidos.

A Comissão é presidida pelo Advogado Walber Coelho que destaca a importância do processo do Quinto Constitucional. “É necessário reafirmar a importância do processo, não apenas para o sistema de Justiça, mas para toda a sociedade. É uma disputa que garante à segunda instância e aos tribunais superiores o conhecimento de destaque dos representantes da advocacia”, destacou.

Foto:Divulgação TRT/PI

RELAÇÃO DOS INSCRITOS – QUINTO CONSTITUCIONAL

1.MARCELO JERFESON EVANGELISTA BENTO DOS SANTOS

2.LARISSA REIS FERREIRA

3.MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO

4.CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA

5.VICENTE DE PAULA MENDES DE RESENDE JÚNIOR

6.TÁCIA HELENA NUNES CAVALCANTE

7.LUIS CINEAS DE CASTRO NOGUEIRA

8.MARCO AURÉLIO DANTAS

9.TESSIO DA SILVA TORRES

10.ETILO FERREIRA DE SA

11.HELOISA VALENCA CUNHA HOMMERDING

12.SIGIFROI MORENO FILHO

13.EDILANDO BARROSO DE OLIVEIRA

14.AUDREY MARTINS MAGALHÃES FORTES

15.OLIVIA BRANDAO MELO CAMPELO

