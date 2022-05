OAB fecha lista sêxtupla para vaga de desembargador do TRT-PI; confira

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, a OAB-PI, definiu a lista sêxtupla com os candidatos que seguem na disputa do Quinto Constitucional para a vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI). A votação extraordinária aconteceu nesta terça-feira (10).



Confira abaixo os nomes dos seis candidatos mais votados e que seguem na disputa:

Tácia Nunes – 31 votos

Heloísa Hommerding – 30 votos

Cinéas Nogueira – 26 votos

Vicente Resende – 25 votos

Téssio Tôrres – 25 votos

Olívia Brandão – 21 votos

A sessão do Conselho Pleno foi conduzida pelo presidente da OAB-PI, o advogado Celso Barros Coelho Neto. No primeiro momento os 12 pleiteantes à vaga de desembargador foram sabatinados e, então, o Conselho, que é formado por 38 membros, deliberou os seis que estão sendo candidatos para submeterem seus nomes ao TRT. Caberá ao próprio Tribunal do Trabalho escolher três dos seis nomes que serão encaminhados para a presidente da Corte, desembargadora Liana Ferraz.



Foto: Divulgação/OAB-PI

A formação da lista sêxtupla ocorreu em votação secreta e presencial. Em primeira votação, cinco nomes foram escolhidos. O sexto nome só foi decidido no terceiro escrutínio após duas das nove votações para que se chegasse à maioria proporcional.

Durante a arguição, que foi conduzida pelos membros da Comissão Eleitoral os 12 candidatos receberam questionamentos e discorreram sobre o papel do ocupante da vaga do Quinto Constitucional entre outros temas. O presidente da Comissão, Walber Coelho, explicou o processo.

“Os candidatos puderam expor suas expectativas e projetos. A votação foi feita através de células nominais onde cada um dos conselheiros seccionais puderam votar em até seis candidatos. A Comissão Eleitoral fez uma avaliação totalmente positiva dessa etapa do processo e dentro das nossas expectativas, sem nenhum contratempo”, disse Walber Coelho.

O presidente da Ordem, Celso Barros Coelho Neto, informou que a lista sêxtupla será encaminhada ainda nesta quarta-feira (11) ao Tribunal Regional do Trabalho, que vai escolher três dos seis. A lista tríplice será, então, repassada para a presidente da Corte, desembargadora Liana Ferraz. Após esse processo, o presidente Jair Bolsonaro escolherá entre os três o nome para compor a cadeira de desembargador do TRT-PI.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da OAB-PI