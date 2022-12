Olavo Rebelo apresenta pedido de aposentadoria no TCE

O conselheiro Olavo Rebelo apresentou na tarde desta terça-feira (27/12) o pedido de aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. (TCE-PI). A decisão dele era aguardada para o retorno dos trabalhos na corte de contas em 2023, contudo, o conselheiro entregou o pedido hoje.

“Encaminhei há pouco meu requerimento de aposentadoria. Estou assinando digitalmente e não tenho cópia”, confirmou Olavo Rebelo ao Portal O Dia. Ele defendeu que sua aposentadoria cumpre os requisitos legais e evitou comentar possíveis indicações para o cargo. “Minha aposentadoria é um direito. Minha substituição é assunto do governo”, disse.

Nos bastidores, ganha força a indicação do nome da deputada federal Rejane Dias (PT) para o cargo. A vaga dessa vez é de indicação do Poder Executivo, ou seja, a governadora Regina Sousa (PT) tem a prerrogativa de apresentar o nome do novo conselheiro.

Nessa segunda-feira (26/12), a governadora havia evitado comentar as suposições da indicação. “A gente fala dessas coisas quando acontecer, todo mundo diz, é possibilidade, quando o conselheiro realmente fizer e chegar lá a gente decide o que fazer”, afirmou.

Olavo Rebelo foi servidor do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil S/A. Ele ocupou cargo de tesoureiro do Sindicato dos Bancários do Piauí e secretário de Organização na Central Única dos Trabalhadores (CUT). Exerceu o cargo de tesoureiro no Diretório Regional do PT e foi eleito Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores em 1994, tendo exercido quatro mandatos. Em 2007, foi indicado pelo então governador Wellington Dias para o Tribunal de Contas do Estado.

