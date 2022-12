Operação “Rodovida” intensifica fiscalização em rodovias do Piauí durante o final de ano

A Polícia Rodoviária Federal deu início nesta quinta-feira (15) à Operação Rodovida 2022/2023 que tem o objetivo de intensificar as fiscalizações nas rodovias piauienses durante o final de ano. As ações da PRF começam antes do Natal e seguem até o feriado de Carnaval. Durante a operação, a PRF irá intensificar o efetivo em aproximadamente 40% nos principais.

Além da Polícia Rodoviária Federal, a operação conta com diversas instituições do sistema nacional de trânsito. O inspetor Alexsandro Lima, coordenador da Operação Rodovida, destaca que foi montado um esquema preparatório para o deslocamento das pessoas que seguirão para o litoral do Piauí e do estado vizinho, Ceará.

“A PRF pretende, com essa fiscalização, coibir os abusos, principalmente no uso de ingestão de bebida alcoólica ao volante, ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade. Com essas ações, a PRF pretende reduzir os índices de acidentes, que já vem tendo queda bastante significativa”, disse.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Durante todo o ano, a PRF realiza diversas operações temáticas com o foco na segurança viária, além de atividades de educação e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco dos condutores e passageiros, como: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

A intensificação das ações de segurança viária nos trechos mais críticos de acidentalidade tem como principal objetivo reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes. No Piauí, a região Sul do Estado já apresenta um fluxo intenso de veículos. “Veículos do centro-oeste e sudeste estão em deslocamento para os grandes centros do Nordeste, para o Piauí e para Teresina”, pontua Alexandro Lima.

De janeiro até o dia 30 de novembro deste ano, a PRF já registrou 1.085 acidentes, sendo 421 de natureza grave, que resultou 1.163 feridos e 120 mortes. O Rodovida é um programa que visa a preservação de vidas, com a essência daquilo que a instituição acredita: nenhuma morte no trânsito é aceitável e todos compartilham a responsabilidade de evitá-la.

