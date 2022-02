Operação Carnaval: PRF reforça a partir de hoje a fiscalização nas estradas do Piauí

Começou à meia noite desta sexta-feira (25) a Operação Carnaval, da Polícia Rodoviária Federal, que vai intensificar a fiscalização nas BR’s que cortam o Piauí. A ação segue até a próxima quarta-feira (02) e abrange também a fiscalização do decreto estadual que proíbe a realização de eventos carnavalescos que gerem aglomeração.

Aqui no Piauí, a ação da PRF vai contar com policiais distribuídos em cinco delegacias e 10 unidades operacionais atuando sobretudo nos horários de pico nas estradas. Para garantir a fluidez do tráfego, o trânsito de veículos nas BR’s do Piauí terá restrição em alguns trechos de pistas simples.

Fica proibido a partir de hoje até a próxima quarta-feira (02) o trânsito de veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica cujo peso ou dimensão exceda a largura máxima de 2,60 metros, altura máxima de 4,40 metros, comprimento total de 19,8 metros e peso bruto total combinado de 57 toneladas.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Por conta do aumento do fluxo de veículos circulando pelas estradas federais piauienses durante o Carnaval, a PRF faz algumas recomendações aos motoristas para evitar acidentes. Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em sai, principalmente em relação aos itens de segurança como freios, pneus, sistema de iluminação e sinalização.

A capacidade máxima de passageiros deve ser respeitada e todos os ocupantes devem estar de cinto de segurança. No caso de crianças, é obrigatório o isso das cadeirinhas ou assentos de elevação devidamente preso ao veículo.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância suficiente para isso. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis baixos devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Com informações da PRF-PI