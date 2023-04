Operação Semana Santa: PRF intensifica fiscalização nas rodovias a partir de quinta (06)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará nesta quinta-feira (06) a Operação Semana Santa 2023 em todas as rodovias federais do País. A ação segue até às 23h59m do domingo de Páscoa (09). No Piauí, a expectativa é que o feriado tenha uma distribuição do fluxo de veículos em direção ao norte como também para o sul do estado.

São esperadas, nas regiões onde ocorrem tradicionalmente eventos religiosos como as cidades de Floriano e Oeiras, um fluxo maior de veículos. A PRF estará atenta também aos trechos que tendem a alagamento, em virtude das fortes chuvas que atingem o estado. Para acompanhar situações de bloqueio ou interdição, acompanhe a PRF Piauí no twitter.

A PRF ressalta ainda a importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas, como a revisão veicular.

Orientações para o motorista em caso de chuva

Os acidentes que ocorrem sob chuva geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível. Para os dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender o farol baixo, manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas.

Dicas para dirigir sob chuva

1) Só ultrapassar com segurança e em locais permitidos pela sinalização;

2) A utilização do farol baixo é obrigatória;

3) Checar pneus e limpadores de para-brisas;

4) Desembaçar os vidros;

5) Evitar passar sobre vias alagadas;

6) Em caso de chuva forte estacione seu veículo em local seguro.;

7) Se estiver conduzindo veículos de duas rodas, a dica principal é a prudência e o respeito às regras de trânsito. Usar roupa apropriada, como capa ou macacão impermeável.

