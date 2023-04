Operação Semana Santa: PRF registra aumento de acidentes graves e mortos em estradas do PI

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí divulga na manhã de hoje (10) o resultado da Operação Semana Santa 2023. Houve aumento no número de acidentes graves e mortes nas rodovias federais que cortam o Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Neste ano, foram registrados seis acidentes graves nas estradas; em 2022 foram cinco. Já com relação as mortes também houve aumento de uma morte ano passado para três em 2023. As mortes ocorreram nos municípios de Lagoinha do Piauí (BR 316) e Campo Maior (BR 343).

(Foto: Reprodução / PRF)

Dezenas de ocorrências foram atendidas nos quatro dias de operação, quase sempre associadas ao comportamento inadequado dos motoristas. Tivemos redução nos números gerais de acidentes e feridos. Durante a fiscalização, foram identificadas infrações relacionadas a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

(Foto: Arquivo / O DIA)



Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade. Dos 1.168 motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 36 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano. Outros 7 foram presos por apresentarem índice que caracteriza o crime de embriaguez ao volante.

A presença ostensiva da PRF nas rodovias refletiu um total de 1.956 veículos fiscalizados pelos policiais nos quatro dias de operação e 2.375 pessoas foram fiscalizadas. Foram lavrados 1.457 autos por diversas infrações.

Infrações de Trânsito

Foram lavrados 146 autos de infração por ultrapassagem em local proibido, 196 autos pela não utilização de capacete, 72 pela não utilização de cinto de segurança e 24 autos pelo não uso do dispositivo de retenção para crianças ("cadeirinha").

Combate ao crime

Mesmo com o foco em segurança viária, ações da PRF em todo país causaram prejuízo ao crime organizado. No Piauí, 20 pessoas foram presas por crimes diversos, dentre elas 7 por embriaguez ao volante e 8 por outros crimes de trânsito. Além disso, 2 mandados de prisão foram cumpridos.

