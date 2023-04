Ovos de chocolate artesanais e gourmet ganham espaço com alta dos ovos tradicionais

Os ovos de chocolate estão 23,68% mais caros neste ano. É o que mostra o levantamento preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). O item foi o que mais subiu entre os produtos da cesta de Páscoa, ficando bem acima da variação de preço dos bombons (14,47%) e do chocolate em barra (8,57%). E com a iguaria - que é doce - estando com o preço bem salgado, as opções “alternativas” de ovos de Páscoa estão ganhando cada vez mais adeptos.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com o aumento do preço, as lojas tradicionais estão percebendo a tendência do consumidor em buscar versões alternativas. Na zona leste da capital, uma rede de supermercados tem apostado nos ovos gourmet e em promoções para a Páscoa. “Hoje temos várias alternativas e promoções para tentar equiparar ao preço do ano passado. Porque hoje temos mais alternativas, inclusive com uma produção própria (de gourmet) de ovos. Está sendo um atrativo muito bom”, explica o gerente do supermercado, Cláudio Cavalcanti.



Cláudio Calvacanti, gerente do supermercado Carvalho Super. Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o caso da Jéssica Reis, que é empreendedora desde 2021 e afirma esperar vender 100 ovos de chocolate artesanais até o Domingo de Páscoa (09). "Eu trabalho mais com bolos de aniversário, mas nesse período de Páscoa, eu faço diversas opções para os meus clientes. Tem gente que prefere os ovos gourmet, especialmente por causa do preço. Muita gente escolhe porque nem todo mundo tem condições de dar R$90 ou 100 reais em ovo de Páscoa. Ainda mais em um ovo que só vem a casca", comenta. Os ovos artesanais da empreendedora variam entre R$30 e 60 reais, saindo bem mais em conta do que os ovos mais tradicionais.

Empreendedora Jéssica Reis. Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outro ponto positivo dos ovos artesanais é o tamanho. A dona Rita de Cássia, que estava no supermercado adquirindo ovos para seu filho e neta, destaca que o ovo de Páscoa tradicional é pequeno. “Esse ovo é pequeno e ainda tem um copinho aqui dentro que ocupa parte da embalagem. E tem outro porém: ele é oco”, aponta a dona de casa.

