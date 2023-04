Pacto pelas Crianças quer atender 136 mil crianças no Piauí

Um total de 136 mil crianças deverá ser atendido até o final de 2026 pelo programa Pacto pelas Crianças, lançado nesta terça-feira (25) pelo governador Rafael Fonteles, no Palácio de Karnak, que tem como objetivo ampliar a oferta de serviços em saúde, educação e assistência social para crianças de 0 a 6 anos.

O programa que será coordenado pela primeira-dama, Isabel Fonteles, irá articular entre as secretarias do governo a execução dos serviços. Entre as metas está a ampliação da cobertura vacinal, criação de espaços de socialização nos municípios, oferta de consultas e exames e até ampliação de adoções.

“É o melhor investimento que pode ser feito para a sociedade como um todo. É nessa faixa que as crianças têm o seu desenvolvimento cerebral e iniciam o processo de socialização. Então, garantir o desenvolvimento integral na faixa de 0 a 6 anos, sobretudo, nas áreas de educação, saúde e com um olhar voltado às crianças com vulnerabilidade social, é primordial”, disse Rafael.

A coordenadora Isabel Fonteles explicou que o Pacto pelas Crianças contará com uma carreta que percorrerá os municípios com os serviços previsto pelo programa. O veículo que foi entregue pelo governador nesta terça levará mais agilidade para que as metas sejam cumpridas.

“Como médica, tive a oportunidade de trabalhar a atenção primária, inclusive, em algumas unidades básicas de saúde de Teresina e do Maranhão e vi, de perto, a situação das crianças em situação de vulnerabilidade social”, disse Isabel sobre o desafio de coordenador o programa.

VEJA AS METAS DO PROGRAMA

Educação

Ampliar o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa (PPAIC), com investimento de estimado é de R$ 33 milhões;

Mobiliar 200 novas creches para atender 40.000 crianças, com investimento previsto em R$ 40 milhões;

Equipar 100 praças com brinquedos, com custo avaliado em R$ 20 milhões;

Assistência Social

Ampliar o Lar da Criança, com investimento de R$ 5 milhões.

Regionalizar o Programa de Acolhimento Familiar, com investimento de quase R$ 4 milhões.

Fortalecer o Programa Primeira Infância no SUAS, com investimento estimado em R$ 200 mil ao ano.

Saúde

Ampliar a cobertura vacinal entre crianças de 0 a 4 anos.

Fortalecimento da Rede Materno-Infantil nas quatro macrorregiões de saúde com pré-natal, parto e nascimento para gestantes, puérperas e recém-nascidos.

Implantação do projeto Carretinha da Saúde, que irá levar consultas, exames e atendimentos odontológicos e oftalmológicos.

