Pagamentos previdenciários no Piauí passarão por auditoria

A folha de pagamento de benefícios previdenciários do Estado do Piauí passará por uma auditoria para identificar possíveis irregularidades. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (9) pelo presidente em exercício da Piauí Prev, Marcos Steiner, em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

O gestor explicou que um processo licitatório está em andamento no Governo do Estado para que uma empresa seja contratada para realizar o levantamento. A medida tem como objetivo identificar se os benefícios estão sendo pagos corretamente após o processo de concessão por parte dos órgãos.

“Estamos promovendo uma auditoria na folha. O problema não é na concessão do benefício, porque nessa fase temos uma análise da Piauí Prev, uma análise do TCE e outra do Ministério Público de Contas e por fim o conselheiro. O problema é como está sendo pago. Será se essa aposentadoria está correta, será se a pessoa está recebendo corretamente, está recebendo a menos ou a mais. Precisamos saber disso”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Marcos Steiner não estabeleceu prazo para que a auditoria seja realizada, mas destacou que esse é mais um passo para que o governo tenha um raio-x do sistema previdenciário do estado.

Redução do déficit

O presidente em exercício apontou que ao longo dos anos o déficit previdenciário apresentou redução. Ele explicou que a organização teve início em 2004. A reforma da previdência que entrou em vigor em 2021 no estado conseguiu reduzir de R$ 960 milhões anuais para atuais R$ 400 milhões de déficit. A estabilidade, porém, só deve acontecer a partir e 2050.

“A partir de 2035 teremos uma queda. A estabilidade lá entre 2050 a 2060. Mas isso vai depender também de algumas medidas. Estamos em um período de transição para um regime de previdência complementar. Precisamos financiar essa transição. Defendemos que precisamos trazer novos ativos e aí envolve o Governo Federal”, explicou.

Prova de Vida

Os servidores estaduais inativos, militares da reserva e pensionistas do Governo do Piauí deverão realizar a Prova de Vida 2023 baseado no calendário divulgado pela Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev). O procedimento continuará sendo efetivado através do aplicativo “Meu RPPS”, sem a necessidade de comparecimento pessoal.

A data para a realização da Prova de Vida acontece de acordo com o mês de aniversário. O servidor terá três meses para fazer a prova de vida, a contar do início do mês em que ele aniversaria. Os nascidos em janeiro, por exemplo, têm até 31 de março para concluir o procedimento. A não realização da prova implica em suspensão do benefício a partir de 30 dias após o fim do prazo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no