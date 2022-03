Pai e filho morrem em grave acidente na BR-135 em Monte Alegre do Piauí

Um grave acidente ocorrido no final da tarde deste domingo (06) deixou duas pessoas da mesma família mortos na BR-135, altura de Monte Alegre do Piauí. Pai e filho vieram a óbito após o carro em que estavam colidir frontalmente com um caminhão. Os outros ocupantes do veículo, a mãe e mais dois filhos, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Hospital de Bom Jesus.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) esteve no local para fazer os primeiros procedimentos. De acordo com o relatório da ocorrência, o Fiat Toro onde estava a família teria invadido a faixa contrária ao tentar uma ultrapassagem, mas acabou batendo de frente com o caminhão, que vinha em sentido contrário. O motorista do caminhão nada sofreu.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A PRF fez teste de alcoolemia no condutor do caminhão, mas o teste resultou negativo para a presença de álcool no organismo. Não foi possível fazer teste no motorista do carro, porque a prioridade era socorrê-lo. Pouco depois do socorro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PRF isolou o local para realização da perícia e o trânsito ficou lento no quilômetro 466 da BR-135 por algumas horas, mas o trecho já foi completamente liberado.

