Parnaíba, Pedro II e mais sete cidades ficam sem água nesta terça-feira; veja lista

Nove municípios piauienses devem ter o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (06). Segundo a Agespisa, as cidades de União, Pedro II, Uruçuí, Várzea Branca, São Lourenço, Coronel José Dias, Guaribas, Dirceu Arcoverde e Parnaíba estão sem água durante o dia. Em Parnaíba e Uruçuí, a falta d'água atinge apenas alguns bairros. Confira abaixo:

Na cidade de União, o abastecimento foi interrompido devido a correção de dois vazamentos na rede geral. A previsão é de que a água retorne gradualmente após a conclusão do serviço e o abastecimento seja normalizado a partir das 13h.

Foto: Reprodução/Pixabay

Na cidade de Pedro II, a falta d'água deve afetar a região da Vila Kolping devido a um serviço que está sendo realizado para correção de vazamento na adutora. A água deve retornar gradualmente após conclusão do serviço a partir das 12h.

Em Uruçuí, a falta d'água foi causada por problemas no quadro de comando e falta de energia elétrica em dois poços. No município, os bairros atingidos são: Centro, Esperança, Areia, Malvinas, Água Branca, e Canaã. A Agespisa informou que está tomando as providências para para reparar os problemas no quadro de comando e acionou a Equatorial para restabelecer a energia no outro poço.

Nos municípios de Várzea Branca, São Lourenço e Coronel José Dias, o abastecimento de água foi interrompido por conta da falta de energia elétrica no sistema adutor do Garrincho e vazamento em adutoras.

Em Guaribas, um vazamento na adutora e queima da bomba de da estação elevatória de água foram os causadores da falta d'água. Não há previsão para retorno do abastecimento.

Na cidade de Dirceu Arcoverde, a água deverá retornar gradualmente após a correção no vazamento de uma adutora.

Em Parnaíba, a falta d'agua foi provocada pela manutenção da Estação de Tratamento de Água. Os bairros atingidos são: Lagoa da Prata, Igaraçu, Joaz Sousa e Rosa dos Ventos. A previsão é de que o serviço seja normalizado a partir das 14h, com retorno gradual.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no