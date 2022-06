Parque Nacional de Sete Cidades faz 60 anos e reabre com o Desafio das Opalas

O Parque Nacional de Sete Cidades, localizado em Piracuruca, completou 60 anos de fundação, e para celebrar este importante marco, a reabertura será marcada com uma vasta programação, incluindo o Desafio das Opalas, prova de mountain bike que acontecerá no próximo domingo (26), valendo pela 5ª etapa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike Cross Country, dessa vez na disciplina XCO, que é o cross country olímpico.

O Desafio das Opalas começa no sábado (25), com o briefing para os competidores, que será feito virtualmente, às 18h30, e pode ser acompanhado pelas páginas do Instagram do Desafio das Opalas e também da FCP. A largada será dada por grupos de categorias às 9h e partirá do Centro de Visitantes do Parque Nacional de Sete Cidades, tendo um circuito de seis quilômetros. A premiação acontecerá no mesmo local, a partir de 12h30.



(Fotos: Divulgação/Governo do Estado do Piauí)

O circuito deste domingo privilegia um roteiro que passa por cada uma das sete cidades de pedras que caracterizam o parque, as quais foram esculpidas ao longo de milhares de anos pelo calor, sol, chuvas, e criaram naturalmente imagens que lembram figuras humanos, animais, símbolos, além do local ser cercado de mitos e lendas.

O presidente da FCP, Fernando Correia Lima, afirmou que para garantir a segurança do local, as inscrições foram limitadas a 200 atletas inscritos tanto das categorias oficiais, que contam com atletas federados, quanto das abertas, que terá as categorias masculino e feminino, duplas e pesadão.



Desafio das Opalas

O Desafio das Opalas já conta com cerca de 150 ciclistas inscritos. Muitos irão conquistar pontos valiosos para se manterem ou desgarrarem no ranking estadual de MTB XCO. A realização do evento é da Fundação Quixote, com supervisão da FCP e CBC. Coprodução: X-Brasil. O evento tem patrocínio do Governo do Estado do Piauí, por meio da Coordenadoria de Comunicação (CCom). As inscrições e regulamento estão abertas no site www.agendaoffroad.com.br.



Essa é a segunda vez que a Federação de Ciclismo do Piauí (FCP) obtém a licença para realizar o desafio dentro da área do parque. A última edição foi realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19. A diferença deste ano é que a prova não será na disciplina XCM.



O parque que possui uma área de 7.700 hectares protegida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é cheia de belas paisagens naturais rochosas, além da vegetação de caatinga nativa, cachoeiras e piscinas naturais.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado do Piauí