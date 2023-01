Parque Serra da Capivara, no Piauí, é indicado a Patrimônio Natural da Humanidade

O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região Sudeste do Piauí, está na lista dos candidatos para se tornar Sítio Patrimônio Natural da Humanidade. Outros seis nomes também concorrem ao título: Lençóis Maranhenses (MA); Parque do Itatiaia (RJ), Parque Raso da Catarina (BA); Parque Cavernas do Peruaçu (MG); Banhados do Taim (RS) e Serra Divisor (AC).



Parque Nacional Serra da Capivara (Foto: Divulgação/Setur)

Os nomes foram indicados pela ONG World Heritage Watch (WHW) e a listagem oficial com os lugares deverá ser divulgada no dia 23 de janeiro. As indicações são feitas por cada um dos países que abrigam os sítios naturais e, após eleitos, são sancionados pela Unesco.

O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma das áreas protegidas mais bem administradas da América Latina, por promover o uso de experiências em melhores práticas de preservação, segundo a Unesco. Desde 1991, o Parque Serra da Capivara é considerado Sítio Patrimônio Cultural da Humanidade, e foi tombado pelo Iphan em 1993.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no