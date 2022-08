Patriota homologa Gustavo Henrique; Piauí chega a oito candidatos ao governo

O Patriota homologou o nome de Gustavo Henrique como candidato ao governo do Piauí e aprovou o vice da chapa, professor Joselito Karatê. A convenção que aconteceu nesta quarta-feira (03/08) no Plenarinho da Assembleia oficializou ainda a chapa majoritária para o Senado, que tem como cabeça o agropecuarista Don Lotti.

O partido apresentou também as chapas para deputado estadual e federal que disputarão as eleições deste ano. Gustavo Henrique criticou as duas principais candidatura, de Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil). O candidato se posicionou como uma via alternativa na disputa pelo Palácio de Karnak.



(Foto: Arquivo O DIA)

“Os dois polos que se dizem antagônicos, mas que na minha opinião, não são, representam o mesmo modelo. O ex-prefeito de Teresina é capitaneado por alguém que esteve a bem pouco tempo neste atual governo que ainda está em andamento. E o outro é um candidato tirado do bolso”, disparou.

Com mais um nome na briga pelo governo, já somam oito os candidatos oficializados pelos partidos políticos para as eleições 2022. São eles: Diego Melo (PL), Geraldo Carvalho (PSTU), Rafael Fonteles (PT), Ravenna Castro (PMN), Sílvio Mendes (União Brasil), Madalena Nunes (PSOL), Lourdes Melo (PCO) e Gustavo Henrique (Patriota).

A expectativa ainda para a oficialização da candidatura de Gessy Fonseca durante convenção do PSC, que acontece na próxima sexta-feira (05/08), último dia do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral.

