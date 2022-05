Patrulhamento com bicicletas deve iniciar por Teresina no mês de maio

O patrulhamento ostensivo com o uso de bicicleta anunciado pela governadora Regina Sousa deve iniciar pela capital Teresina já no próximo mês de maio, estima o secretário de Segurança do Estado, coronel Rubens Pereira. Ao todo, 40 bicicletas serão utilizadas no primeiro momento.

Rubens Pereira explicou que as bicicletas serão utilizadas para o patrulhamento de praças e locais de caminhada em Teresina. As bikes estarão equipadas com rádios comunicadores que permitirão o contato direto dos policiais com as viaturas que estiverem mais próximas da ocorrência.

Secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

“Quando eu entrei, já havia essa modalidade de policiamento, que aproxima o policial do cidadão, é um policiamento de mais proximidade. Essa é a ideia da governadora, ter uma polícia comunitária. A polícia tem que descer do carro para se aproximar mais da população”, defende o secretário.

Motopatrulhamento

O policiamento ostensivo no estado deve ganhar também no próximo mês reforço no motopatrulhamento. O Governo do Estado anunciou que está em fase de aquisição um total de 340 motocicletas para o patrulhamento em Teresina e nas principais cidades do interior do Piauí. Serão 300 motos com recursos do Tesouro do Estado e as demais através de emendas parlamentares.

“Queremos concluir (a entrega das motos) até o final do mês que vem. Também mais 44 (motos) provenientes de emenda parlamentar, para implementar e intensificar o motopatrulhamento nos grandes centros urbanos, como Teresina, Parnaíba, Floriano, Picos, Correntes, São Raimundo Nonato. O curso de treinamento de motopatrulhamento, sob a coordenação do tenente-coronel Newmarcos, já iniciou no domingo (24), na Rone. Vamos começar com 40 motos em Teresina, mas com essa intenção de levar também para o interior do Estado”, informou o secretário de Segurança Rubens Pereira.

