Pedidos de isenção de taxa para vestibular do IFPI devem ser feitos até segunda (31)

Os interessados em participar do Vestibular do Instituto Federal do Piauí (IFPI) têm até a próxima segunda-feira, 31, para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O Vestibular do IFPI conta com 2.265 vagas em 58 cursos superiores de 17 campi. Os pedidos de isenção devem ser feitos no site https://selecao.ifpi.edu.br.

Podem solicitar, candidatos com renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$ 1.818,00 e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Caso tenha seu pedido aceito, o candidato não precisará pagar a taxa de inscrição no valor de 40 reais.

Os cursos do IFPI são gratuitos e de três tipos: bacharelado, licenciatura e tecnologia. As inscrições devem ser feitas de 10 de novembro a 12 de dezembro, pela internet, no site https://selecao.ifpi.edu.br. Os candidatos inscritos irão realizar, no dia 15 de janeiro de 2023, uma prova objetiva e uma redação. O resultado final será divulgado a partir do dia 13 de fevereiro de 2023.

