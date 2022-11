Período chuvoso no Piauí deve começar em dezembro; cidades têm alerta para chuva intensa

Dias de chuva e dias de sol. Tem sido essa a realidade do piauiense desde que este mês de novembro começou. Estas viradas no tempo fazem parte do período conhecido como pré-estação, ou seja, uma fase de transição do período quente para o período chuvoso. Período chuvoso este que deve começar já agora no próximo mês de dezembro segundo afirmam os especialistas.



Com o fim do B-R-O-Bró se aproximando, as pancadas de chuva devem se tornar mais intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por exemplo, emitiu um novo alerta de chuvas intensas para 33 cidades no Sudeste, Sudoeste e Sul do Piauí nos próximos dias. Essas chuvas ainda serão resquícios do sistema atmosférico de circulação de ar que trouxe umidade da faixa polar para o Estado.



Foto: Assis Fernandees/O Dia

É a transição da fase seca para a pré-temporada. Quem explica é o climatologista Werton Costa. “A pré-temporada se caracteriza por eventos bastante curiosos. Chuvas localizadas com nuvens isoladas organizadas em pancadas e movidas por um componente muito essencial: o excesso de calor. Essa concentração de energia térmica faz com que os temporais do B-R-O-Bró sejam mais perigosos”.

Um deste episódios chegou a provocar chuva de granizo na cidade de Timon na noite de ontem (14). Essa precipitação de granizo, segundo explicou Werton, aconteceu porque o excesso de calor provocou uma rápida subida do vapor da água das nuvens, o que fez com que elas congelassem em seu topo.

Com a previsão de retorno do período chuvoso no Piauí para dezembro, as chuvas devem se tornar mais regulares e os dias de calor intenso devem começar a ficar cada vez mais espaçados até diminuírem.

Confira abaixo as 33 cidades do Piauí em alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas:

Alvorada do Gurguéia

Antônio Almeida

Avelino Lopes

Baixa Grande do Ribeiro

Barreiras do Piauí

Bertolínia

Bom Jesus

Canto do Buriti

Caracol

Colônia do Gurguéia

Corrente

Cristalândia do Piauí

Cristino Castro

Curimatá

Currais

Gilbués

Guaribas

Júlio Borges

Landri Sales

Manoel Emídio

Monte Alegre do Piauí

Morro Cabeça no Tempo

Palmeira do Piauí

Parnaguá

Redenção do Gurguéia

Riacho Frio

Ribeiro Gonçalves

Santa Filomena

Santa Luz

São Gonçalo do Gurguéia

Sebastião Barros

Sebastião Leal

Uruçuí

